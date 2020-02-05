Kars'a şehit ateşi düştü

05.02.2020 22:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:48

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın (28) Kars'taki ailesine acı haber ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın Kars'ın Arpaçay ilçe merkezinde oturan babası Asim Avcı ve annesi Bahar Avcı'ya acı haber verildi. Avcı çiftinin 2'si kız 5 çocuğundan en küçüğü olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın baba evine Türk bayrağı asıldı. 2 aylık nişanlı olan ve 2018 yılında Van'ın Çatak ilçesinin Karaboğa Jandarma Karakolu'nda göreve başlayan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın cuma günü düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA