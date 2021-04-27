KARS'A NİSAN AYINDA DOLU YAĞDI
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KARS'A NİSAN AYINDA DOLU YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta, etkili olan dolu yağışı, kısa süreliğine kent merkezini beyaza bürüdü.

KARS'ta, etkili olan dolu yağışı, kısa süreliğine kent merkezini beyaza bürüdü. Meteorolojinin uyarılarının ardından Kars'ta bugün aralıklarla yağmur ve dolu yağışı görüldü. Öğle saatlerinde doluya hazırlıksız yakalananlar, binaların saçak altlarında girerek korunmaya çalıştı. Dolu nedeniyle kent merkezi beyaza bürüdü. Kısa süreliğine kıştan kalma görüntülerin yaşandığı Kars'ta dolu yağışının durmasıyla hayat normale döndü.

KARS'A NİSAN AYINDA DOLU YAĞDI
KARS'A NİSAN AYINDA DOLU YAĞDI
KARS'A NİSAN AYINDA DOLU YAĞDI
KARS'A NİSAN AYINDA DOLU YAĞDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kars'a nisan ayında dolu yağdı
Kars'a nisan ayında dolu yağdı
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