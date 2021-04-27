Kars'a nisan ayında dolu yağdı
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Kars'a nisan ayında dolu yağdı

Kars'a nisan ayında dolu yağdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta, etkili olan dolu yağışı, kısa süreliğine kent merkezini beyaza bürüdü.

KARS'ta, etkili olan dolu yağışı, kısa süreliğine kent merkezini beyaza bürüdü. 

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kars'ta bugün aralıklarla yağmur ve dolu yağışı görüldü. Öğle saatlerinde doluya hazırlıksız yakalananlar, binaların saçak altlarında girerek korunmaya çalıştı. Dolu nedeniyle kent merkezi beyaza bürüdü. Kısa süreliğine kıştan kalma görüntülerin yaşandığı Kars'ta dolu yağışının durmasıyla hayat normale döndü.


Kars'a nisan ayında dolu yağdı
Kars'a nisan ayında dolu yağdı
Kars'a nisan ayında dolu yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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