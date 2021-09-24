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Kars'a mevsimin ilk karı düştü

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'a mevsimin ilk karı düştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

Sarıkamış'ta öğle saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Allahuekber Dağları'nın 3180 rakımlı zirvesi ve Soğanlı Dağları beyaza büründü. Bu dağlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu.

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kars'a mevsimin ilk karı düştü - Haberler
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