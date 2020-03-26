Kars'a giriş ve çıkışlarda korona virüs tedbiri için ateş ölçümü yapılıyor Kars'ta korona virüs tedbirleri kapsamında, kentin giriş ve çıkış noktalarında, sürücü ile yolcuların ateş ölçerle ateşlerine bakılıyor.

Kars'ta korona virüs tedbirleri kapsamında, kentin giriş ve çıkış noktalarında, sürücü ile yolcuların ateş ölçerle ateşlerine bakılıyor.

Kars'ta 3 noktada polisin durdurduğu sürücülere, UMKE görevlileri, ateş kontrolü yapıyor. Sürücü ve yolculara, şehirler arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor.

Kars Valiliği tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Kars'ın Ardahan, Iğdır ve Erzurum girişlerinde bulunan denetleme noktalarında, polis ekiplerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekipleri görevlendirildi. Polis ekiplerince durdurulan sürücülerin UMKE görevlilerince cihazla ateşleri ölçülerek sürücülere korona virüs ile ilgili bilgiler veriliyor. Ayrıca sürücü ve yolculara bilgilendirme yapılıyor.

UMKE ekiplerince yapılan uygulamanın sevindirici olduğunu ifade eden Levent Bukundi, "Uygulama için teşekkürler, Allah devletimize zeval vermesin. Yapılanlar her zaman bizim sağlımız içindir. Yurt dışına baktığımızda Türkiye çok iyi, başımızdaki lider gibi lider yok. Sağlık Bakanımıza da teşekkür ederiz. Bizim başımızdaki lidere bakarak örnek alsınlar. Allah herkesten razı olsun. Bize bu imkanı sunan sağlıkçılarımızdan da Allah razı olsun. Her şey bizim sağlığımız içindir" dedi.

Kars Valiliğinin korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı sağlık kontrolü uygulamasının kentin giriş ve çıkışlarının yoğun olduğu noktalarda yapılacağı bildirildi. - KARS

Kaynak: İHA