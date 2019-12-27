Kars'a beklenen kar yağdı

27.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:38

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.



Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu kentte sokaklara çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, yağan kar vatandaşlarında yüzünü güldürdü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar yağışının kentte gece de etkili olması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA