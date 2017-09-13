Kars'a Atanan Öğretmenler Kafkas Üniversitesi'nde

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Kars'a, atanan 534 öğretmenden Merkezde göreve başlayan 35 öğretmen, Kafkas Üniversitesi'ni ziyaret etti.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın Makamları ve Kurumları Tanıma Programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Urlunç ve öğretmenler, Kafkas Üniversitesi yönetimi ile bir araya geldi.



Ziyarette öğretmenlere Kafkas Üniversitesi birimleri hakkında bilgilendirilme yapıldı ve Kafkas Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı birimleriyle işbirliğinin güçlenerek devam edeceği vurgulandı.



Kafkas Üniversitesi Yönetimi Kars'a atanan öğretmenlere ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek yeni görevlerinde başarılar diledi. - KARS