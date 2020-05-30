Kars 4 mevsim bir başka güzel
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Kars 4 mevsim bir başka güzel

Dört mevsim bir başka güzelliğe sahip olan Kars adeta çiçek açtı.

Kars 4 mevsim bir başka güzel
30.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:06

Dört mevsim bir başka güzelliğe sahip olan Kars adeta çiçek açtı. Rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Kars Çayının akışıyla bütünleşen çiçekler, görenleri adeta büyülüyor. Kars Çayı'nda sürüler halinde yüzen balıklar ise adeta büyüledi.

Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor. - KARS

Kaynak: İHA

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