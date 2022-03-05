Kars 36 Spor lideri bekliyor

ARTVİN (İHA) - Kars 36 Spor yarın oynayacağı Artvin Çoruh Spor karışlaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2'inci Bölge, 3'üncü grupta mücadele eden yeşil beyazlı ekip, Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde son antrenmanı da yaptı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda Artvin Çoruh Spor karşılaşmasının taktik çalışması yapıldı. Sporcuların istekli ve hırslı olmaları teknik ekibi sevindirdi.

Kars 36 Spor Artvin Çoruh Spor karşılaşması 6 Mart 2022 Pazar günü saat 13.00'de Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Emre Can Furuncu yönetecek. Furuncu'nun yardımcılıklarını Mert Omay ve Azem Zorlu yapacak. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Spor