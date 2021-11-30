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Kars 36 Spor Büyüköner ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kars 36 Spor Büyüköner ile anlaştı

Kars 36 Spor Murat Büyüköner, ile anlaştı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Kars 36 Spor Murat Büyüköner, ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor Erol Batur'dan boşalan Teknik Direktörlüğe Murat Büyüköner'i getirdi.

Artvin Çoruh Spor müsabakası sonrasında Erol Batur ile yollarını ayıran Kars 36 Spor, yoluna genç ve heyecanlı Murat Büyüköner ile devam edecek. Murat Büyüköner, tesislere gelerek Başkan Erkan Aydın ile görüştükten sonra imza attı.

Kars'ın bir marka kent olduğunu ve Kars 36 Spor 'un gerçek yerinde olması gerektiğini belirten Büyüköner, "Bu süreçte Kars adına mücadele edeceğiz. Kars 36 Spor'u layık olduğu lige taşımak için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

14 sene profesyonel futbol oynadıktan sonra 16 sezondur Antrenörlük yapan 1972 doğumlu Murat Büyüköner UEFA A Lisans sahibi, çalıştırdığı birçok takımda şampiyonluk yaşayan Büyüköner, sırasıyla Kavakpınarspor, Ortaköy Spor, Kemerburgaz Spor, Pendik Spor, Kartal Yunus Spor, Pendik Gençlergücü Spor, Kaynarca Spor, 1923 Esenkent Spor, Maltepe Spor, Tuzla Spor, Kavakpınar Spor, Bartın Spor, Şile Yıldız Spor ve Cizre Spor takımlarında görev yaptı. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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