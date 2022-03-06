Kars 36 Spor: 2 Artvin Çoruh Spor: 0

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği grup lideri Artvin Çoruh Spor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 14'üncü haftasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Artvin Çoruh Spor'u konuk etti.

Karşılaşma konuk takımın vuruşuyla başladı. Güneşli havada oynan karşılaşmayı İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Selim belediye Başkanı Coşkun Altun ve Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın şeref tribününde birlikte izledi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılamanın ikinci yarısında tribün desteğini de arkasına alan yeşil beyazlı ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı. Kars 36 Spor grup lideri karşısında aldığı 3 puanın sevinci taraftarla kutladı. - KARS