Karrigan FaZe'e Geri Döndü
30 yaşındaki profesyonel CS: GO oyuncusu Finn "karrigan" Andersen eski takımına geri döndü.
Uzun süredir karrigan'ın FaZe'e geri döneceği haberleri ortalıkta dolaşıyordu ve en sonunda dönüşü kesinleşti. Karrigan'ın dönüşü ile FaZe'in Olof "olofmeister" Kajbjer'in ayrılışı sonrası Avrupa kadrosu tamamlandı.
2012'den beri 12 CS: GO'da takımında oynayan karrigan kariyerinin en iyi dönemini FaZe'de geçirmişti. Ekim 2016 ve Aralık 2018 yılları arasında FaZe'de oynayan Danimarkalı 7 kupa elde etti. Bu yıllar arasında yaptığı katkılar ile takımını en iyi CS: GO takımları arasına taşıdı.
İkinci kez FaZe'e gelmeden önce mousesports'ta oynayan karrigan, burada 4 kupa elde etti. 30 yaşındaki oyuncu CS: GO kariyerindeki ilk kupayı (CCS Kick-off Season Finals) ve MVP ödülünü (FACEIT League 2015 Stage 1 Finals) TSM'de aldı.
Karrigan, FaZe ile ilk maçına IEM Katowice 2021'de çıkacak.
Güncel FaZe Kadrosu
Håvard "rain" Nygaard
Marcelo "coldzera" David
Helvijs "broky" Saukants
Russel "Twistzz" Van Dulken
Finn "karrigan" Andersen
Kaynak: ESporTimes