Karrigan FaZe'e Geri Döndü

Uzun süredir karrigan'ın FaZe'e geri döneceği haberleri ortalıkta dolaşıyordu ve en sonunda dönüşü kesinleşti. Karrigan'ın dönüşü ile FaZe'in Olof "olofmeister" Kajbjer'in ayrılışı sonrası Avrupa kadrosu tamamlandı.

2012'den beri 12 CS: GO'da takımında oynayan karrigan kariyerinin en iyi dönemini FaZe'de geçirmişti. Ekim 2016 ve Aralık 2018 yılları arasında FaZe'de oynayan Danimarkalı 7 kupa elde etti. Bu yıllar arasında yaptığı katkılar ile takımını en iyi CS: GO takımları arasına taşıdı.

İkinci kez FaZe'e gelmeden önce mousesports'ta oynayan karrigan, burada 4 kupa elde etti. 30 yaşındaki oyuncu CS: GO kariyerindeki ilk kupayı (CCS Kick-off Season Finals) ve MVP ödülünü (FACEIT League 2015 Stage 1 Finals) TSM'de aldı.

Karrigan, FaZe ile ilk maçına IEM Katowice 2021'de çıkacak.

Güncel FaZe Kadrosu

Håvard "rain" Nygaard

Marcelo "coldzera" David

Helvijs "broky" Saukants

Russel "Twistzz" Van Dulken

Finn "karrigan" Andersen

Kaynak: ESporTimes