Karrenbauer: Merkel'in sağlığı yerinde

CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer de Başbakan Angela Merkel hakkında konuştu. Bild gazetesine konuşan Karrenbauer, dünyanın Merkel'in sağlık durumunu konuştuğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Bu, Merkel'in dünyadaki önemli rolünü gösteriyor. Ben bunu ziyaret ettiğim İsrail'de de gördüm. Merkel'e herkes çok dikkat ediyor."

Karrenbauer, Merkel'in sağlık durumu hakkında endişeli misiniz sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Angela Merkel'in sağlığı yerinde. Ben ziyarette bulunduğum İsrail'de de her gün kendisiyle telefonla görüştüm. Sağlığı iyi."