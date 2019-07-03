Karrenbauer: Merkel'in sağlığı yerinde
CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer de Başbakan Angela Merkel hakkında konuştu.
CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer de Başbakan Angela Merkel hakkında konuştu. Bild gazetesine konuşan Karrenbauer, dünyanın Merkel'in sağlık durumunu konuştuğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Bu, Merkel'in dünyadaki önemli rolünü gösteriyor. Ben bunu ziyaret ettiğim İsrail'de de gördüm. Merkel'e herkes çok dikkat ediyor."
Karrenbauer, Merkel'in sağlık durumu hakkında endişeli misiniz sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Angela Merkel'in sağlığı yerinde. Ben ziyarette bulunduğum İsrail'de de her gün kendisiyle telefonla görüştüm. Sağlığı iyi."
Kaynak: Hürriyet
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