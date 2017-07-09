Karpuzu üreten değil satan kazandı

Adana'da 25 yıldır çiftçilik yapan Bekir Sarı, tarlada kilosu 20 kuruşa kadar düşen karpuzun markette 1 liraya satıldığını belirtti

Sarı, fiyat uçurumundan hem üreticinin hem de tüketicinin zarar gördüğünü ifade etti



ADANA - Adana'da 25 yıldır çiftçilik yapan Bekir Sarı, tarlada kilosu 20 kuruşa kadar düşen karpuzun markette 1 liraya satıldığını belirterek, bu fiyat uçurumundan hem üreticinin hem de tüketicinin zarar gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin 4 milyon ton karpuz üretiminin yüzde 20'sinin sağlandığı ve en erkenci karpuz hasadının yapıldığı Adana'da üreticiler fiyattan dertli. Bu yıl 120 bin dekar alana ekilen karpuz fiyatı tarlada kilogramı 80 kuruştan 20 kuruşa kadar düştü.

25 yıldır çiftçilik yapan Bekir Sarı, karpuz fiyatının tarlada 20 kuruşa kadar düştüğünü ancak sorunun fiyat düşüklüğünden kaynaklanmadığını belirterek, "Ama bizim tarlada kilosunu 20 kuruşa sattığımız karpuz Adana'da marketlerde 1 lira, İstanbul'da 1.5 liraya satılıyor. Burada 20 kuruşken neden vatandaşlarımız pahalıya alıyorlar. Bu aradaki fiyatlara devletimizin bir el atması gerekiyor. Halci buradan 20 kuruşa alıp markete 60 kuruşa veriyor onlar da üstüne 40 kuruş koyuyor ama çiftçi 20 kuruş kazanıyor vatandaşlar da karpuzu 1 liraya yiyor" dedi.

Bu yıl karpuz ekenlerin zarara uğradığını belirten Sarı şöyle devam etti:

"Benim masrafımı karşılayıp kar etmem için tarlada karpuzun kilosunu 80 kuruşa vermem gerekiyor ki bir çorba parası kalsın. Dönüm başına bana maliyet 2 bin 500 lira. Ancak ben bin lira bile kazanamıyorum. Her dönümden bin 500 lira zarar ediyorum. 50 dönümde 100 bin lira zarar ediyorum hatta zararım bunun üstünde."

Sorunun halcilerde ve marketlerde olduğunu ifade eden Sarı, "Devletin buna bir çözüm bulması gerekiyor. Vatandaş karpuzun kilosunu 1 liraya yiyor ama yine de pahalı. Bence karpuzun kilosu Adana'da 40 kuruş olması lazım, aradaki fiyat farkını ben anlamıyorum yani yine arada kalan vatandaş. Ne biz para kazanıyoruz ne de vatandaş karpuz yiyebiliyor" diye konuştu.