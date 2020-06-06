Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti...Makas atarak ilerledi, karpuz yemeyi ihmal etmedi
Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti.
06.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:02
Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti...Makas atarak ilerledi, karpuz yemeyi ihmal etmedi
İSTANBUL - D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye atan sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı.
İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda makas atarak D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda ilerledi. O anların videosunu çeken hem kendi canını hem trafikteki diğer kişilerin canını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aştı. Trafik magandası kucağına aldığı karpuzu yiyerek minibüs kullanırken görüntüler tepki çekti.
Kaynak: İHA