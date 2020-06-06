Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti...Makas atarak ilerledi, karpuz yemeyi ihmal etmedi
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Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti...Makas atarak ilerledi, karpuz yemeyi ihmal etmedi

Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti.

06.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:02

Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti...Makas atarak ilerledi, karpuz yemeyi ihmal etmedi

İSTANBUL - D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye atan sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı.

İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda makas atarak D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda ilerledi. O anların videosunu çeken hem kendi canını hem trafikteki diğer kişilerin canını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aştı. Trafik magandası kucağına aldığı karpuzu yiyerek minibüs kullanırken görüntüler tepki çekti.

Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti...Makas atarak ilerledi, karpuz yemeyi ihmal etmedi

Kaynak: İHA

Manşet

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