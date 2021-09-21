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Karpuzlu'da yağmur duası yapıldı

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Karpuzlu'da yağmur duası yapıldı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Umcular Mahallesi sakinlerinin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

KARPUZLU (İHA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Umcular Mahallesi sakinlerinin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

Aydın'da yaşanan kuralık vatandaşları tedirgin ederken, barajlardaki su seviyesi son yılların en düşük noktasına geldi. Beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve yaşanan kuraklık dolayısıyla Umcular Mahallesi sakinleri yağmur duasına çıktı. Mahalle sakinleri dualarının kabul olması dileklerinde bulunarak bereketli yağmurların bir an önce yağması için dua ettiler. - AYDIN

Karpuzlu'da yağmur duası yapıldı

Karpuzlu'da yağmur duası yapıldı

Karpuzlu'da yağmur duası yapıldı

Karpuzlu'da yağmur duası yapıldı

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Haber: Karpuzlu'da yağmur duası yapıldı - Haberler
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