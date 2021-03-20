Karpuzlu'da Korona virüs denetimleri sürüyor

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Korona virüs denetimleri sürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 29 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları diğer yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Mart ayı başında açıklanan kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde de denetimler aralıksız sürüyor. Karpuzlu Kaymakamı Semanur Kalkan ekipler ile birlikte ilçe genelindeki pazarlarda ve iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Tekeler, Ömerler ve Çobanisa Mahalleleri'ni de ziyaret eden Kalkan vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Korona virüs ile mücadelede en önemli kurallar olan maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Kalkan kurallara uyan iş yerlerine ve vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı