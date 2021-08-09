Karpuzlar ağırlığıyla yarışacak
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Karpuzlar ağırlığıyla yarışacak

Karpuzlar ağırlığıyla yarışacak
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Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri'nde yarışacak karpuzların hasadı başladı.

Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri'nde yarışacak karpuzların hasadı başladı. Ağırlığı 45 kiloya kadar ulaşan karpuzlar yarışma gününe kadar depoda bekletilecek. Eylül ayında düzenlenmesi planlanan "Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında ağırlığıyla yarışacak karpuzların hasadına başlandı.

Vali Münir Karaloğlu, Bismil ilçesine bağlı kırsal Mirzabey Mahallesi'nde çiftçi Hamit ve İkram Atlı'nın tarlasında düzenlenen "Karpuz Hasadı Tarla Günü" etkinliğinde, yetiştirilen karpuzları inceledi.

Bıçakla kestiği bir karpuzu tadan ve gazetecilere de ikram eden Karaloğlu'nun hasat ettiği diğer karpuzun ise tartılması sonucu 45 kilo 200 gram olduğu anlaşıldı.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, verimli topraklara sahip Türkiye'de her ilin sembolü haline gelmiş bir tarımsal ürünün bulunduğunu, karpuz denilince ilk akla gelen kentin de Diyarbakır olduğunu ifade etti. Diyarbakır karpuzunun iriliği ve tadıyla hem damağa hem de göze hitap ettiğini anlatan Karaloğlu, 2008'de coğrafi işaretle tescillendiğini anımsattı. Karpuz üretimini geliştirmek için yapılan çalışmalara değinen Karaloğlu, etkinliklerle de bu ürünün daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Diyarbakır karpuz hasat yarışma

Kaynak: Habermetre

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