Karpuzda elle karpuz seçme devri rafa kalktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karpuzda elle karpuz seçme devri rafa kalktı

Karpuzda elle karpuz seçme devri rafa kalktı Karpuz ve kavun sektörü çalışanı Halil İbrahim Yalın; "Arabadan inmeden gözüyle istediği karpuzu işaret edip isteyenler var" "İran karpuzlarını getiremedik, sezona 2,5 ay geç başladık" Korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye devam edilirken,...

09.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:36

Karpuzda elle karpuz seçme devri rafa kalktı

Karpuz ve kavun sektörü çalışanı Halil İbrahim Yalın;

"Arabadan inmeden gözüyle istediği karpuzu işaret edip isteyenler var"

"İran karpuzlarını getiremedik, sezona 2,5 ay geç başladık"

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye devam edilirken, hijyenin hayati derecede önemli olduğu bu günlerde bulaş riski sebebi ile elle karpuz ve kavun seçme devri bir süreliğine askıya alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullanımının yanı sıra elle temastan kaçınmak da bir o kadar önem taşıyor. Bu süreçte bazı alışkanlıklar bir süreliğine rafa kalkarken, geleneksel hale dönüşen elle karpuz ve kavun seçme devri de askıya alındı. Ürünün iyi olup olmadığını elle kontrol edemeyen vatandaşlar gözlerine güvenmek zorunda kaldı. Konuyla ilgili vatandaşlara önerilerde bulunan uzmanlar, karpuz ve benzeri meyvelerin güvenilir yerlerden alınması gerektiğini belirtiyor.

"Arabadan inmeden gözüyle istediği karpuzu işaret edip isteyenler var"

25 yıldır karpuz ve kavun sektöründe çalışan Halil İbrahim Yalın, vatandaşların arabalarından inmeden karpuz aldıklarını söyledi. Yalın, "Müşterilerimiz artık arabalarından inmiyorlar. Dükkanın önünde durdukları zaman, karpuzları eldiven ve maskeyle kendimiz seçip müşterilerimizin arabalarının bagajlarına bırakarak parayı alıp, para üstünü geri getiriyoruz. Hastalık nedeniyle olması gereken de budur. Arabadan inmeden gözüyle istediği karpuzu işaret edip isteyenler de var" diye konuştu.

"İran karpuzları gelmeyince sezon geç açıldı"

Virüs nedeniyle İran'dan karpuz getiremedikleri için sezona geç başladıklarını aktaran Yalın, "Pandemi süreci nedeniyle işlerimize yaklaşık 2,5 ay geç kaldık. Mesela her sene 3 Nisan'da İran karpuzlarıyla sezona başlıyorduk. Bu sene hastalık İran'da daha yoğun olduğu için o karpuzlardan hiç getirmedik ve müşterilerimize dağıtmadık. O yüzden süreç tabii ki bizi de etkiledi. Fiyatlar şu an yaklaşık 1,5-2 lira civarında seyrediyor. Ancak satışlar az olduğundan fiyatların düşmesini bekliyoruz. Çünkü her vatandaş evinden çıkamıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar da evden çıkamadığı için tabi satışları etkiliyor" dedi.

"Karpuzlarını güvendikleri yerlerden alsınlar"

Son olarak vatandaşlara önerilerde bulunan Yalın, "Bu iş güven meselesi, müşteri güvendiği takdirde zaten ellemesine gerek yok. İnsanlar karpuzlarını güvendikleri ve ismi olan yerlerden alsınlar. Bu işe yeni başlayanlar ve anlamayan kişilerden almasınlar. Karpuzun dış görünümü zaten nasıl olduğunu söyler. Vurmak hiçbir şey ifade etmez. Dokunmak sadece karpuzun içi geçmiş mi ya da geçmemiş mi olduğunu söyler, karpuzun güzel veya çirkin olduğunu göstermez" şeklinde konuştu.

Karpuzda elle karpuz seçme devri rafa kalktı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Karpuzda elle karpuz seçme devri rafa kalktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 21:06:48. #1.15#
title