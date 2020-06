Karpuzda elle karpuz seçme devri rafa kalktı Karpuzda elle karpuz seçme devri rafa kalktı Karpuz ve kavun sektörü çalışanı Halil İbrahim Yalın; "Arabadan inmeden gözüyle istediği karpuzu işaret edip isteyenler var" "İran karpuzlarını getiremedik, sezona 2,5 ay geç başladık" Korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye devam edilirken,...

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye devam edilirken, hijyenin hayati derecede önemli olduğu bu günlerde bulaş riski sebebi ile elle karpuz ve kavun seçme devri bir süreliğine askıya alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullanımının yanı sıra elle temastan kaçınmak da bir o kadar önem taşıyor. Bu süreçte bazı alışkanlıklar bir süreliğine rafa kalkarken, geleneksel hale dönüşen elle karpuz ve kavun seçme devri de askıya alındı. Ürünün iyi olup olmadığını elle kontrol edemeyen vatandaşlar gözlerine güvenmek zorunda kaldı. Konuyla ilgili vatandaşlara önerilerde bulunan uzmanlar, karpuz ve benzeri meyvelerin güvenilir yerlerden alınması gerektiğini belirtiyor.

25 yıldır karpuz ve kavun sektöründe çalışan Halil İbrahim Yalın, vatandaşların arabalarından inmeden karpuz aldıklarını söyledi. Yalın, "Müşterilerimiz artık arabalarından inmiyorlar. Dükkanın önünde durdukları zaman, karpuzları eldiven ve maskeyle kendimiz seçip müşterilerimizin arabalarının bagajlarına bırakarak parayı alıp, para üstünü geri getiriyoruz. Hastalık nedeniyle olması gereken de budur. Arabadan inmeden gözüyle istediği karpuzu işaret edip isteyenler de var" diye konuştu.

"İran karpuzları gelmeyince sezon geç açıldı"

Virüs nedeniyle İran'dan karpuz getiremedikleri için sezona geç başladıklarını aktaran Yalın, "Pandemi süreci nedeniyle işlerimize yaklaşık 2,5 ay geç kaldık. Mesela her sene 3 Nisan'da İran karpuzlarıyla sezona başlıyorduk. Bu sene hastalık İran'da daha yoğun olduğu için o karpuzlardan hiç getirmedik ve müşterilerimize dağıtmadık. O yüzden süreç tabii ki bizi de etkiledi. Fiyatlar şu an yaklaşık 1,5-2 lira civarında seyrediyor. Ancak satışlar az olduğundan fiyatların düşmesini bekliyoruz. Çünkü her vatandaş evinden çıkamıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar da evden çıkamadığı için tabi satışları etkiliyor" dedi.

"Karpuzlarını güvendikleri yerlerden alsınlar"

Son olarak vatandaşlara önerilerde bulunan Yalın, "Bu iş güven meselesi, müşteri güvendiği takdirde zaten ellemesine gerek yok. İnsanlar karpuzlarını güvendikleri ve ismi olan yerlerden alsınlar. Bu işe yeni başlayanlar ve anlamayan kişilerden almasınlar. Karpuzun dış görünümü zaten nasıl olduğunu söyler. Vurmak hiçbir şey ifade etmez. Dokunmak sadece karpuzun içi geçmiş mi ya da geçmemiş mi olduğunu söyler, karpuzun güzel veya çirkin olduğunu göstermez" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA