Karpuz yüklü tır alev alev yandı
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Karpuz yüklü tır alev alev yandı

Karpuz yüklü tır alev alev yandı Ataşehir sebze ve meyve halinde bulunan karpuz yüklü TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

05.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:18

Karpuz yüklü tır alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir sebze ve meyve halinde bulunan karpuz yüklü TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan TIR'da bulunan tonlarca karpuz ise yenilemez hale geldi.

Yangın saat 13: 00 sıralarında Ataşehir sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karpuz yüklü bir TIR henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek olayı kısa sürede kontrol altına aldı. TIR'ın kasasında bulunan tonlarca karpuz ise yangınla birlikte yenilemez hale gelirken Tır'da ise maddi hasar meydana geldi.

Karpuz yüklü tır alev alev yandı

Kaynak: İHA

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