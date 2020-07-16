Karpuz yiyin, serinleyin
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Karpuz yiyin, serinleyin

Her yıl ilçenin farklı bir tarımsal ürününü tanıtmak için çalışma yapan Torbalı Ticaret Odası bu yıl Torbalı'nın organik karpuzunu il ve ilçe protokolüne dağıttı.

Karpuz yiyin, serinleyin
16.07.2020 09:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:17

TTO Başkanı Olgun "Karpuz yiyin, serinleyin. Üreticiye destek olun" dedi.

Her yıl ilçenin farklı bir ürününü tanıtmak için çalışma yapan Torbalı Ticaret Odası bu yıl ilçenin organik karpuzunu İzmir ve Torbalı protokolüne dağıttı. Kurutulmuş domates, zeytin kolonyası, şeftali ve Çapak bardacık incirini tanıtmak için önceki yıllarda çalışma yapan TTO bu yıl ilçede üretimi son yıllarda artan organik karpuzu tanıtmaya başladı. Tamamen doğal yöntemlerle Subaşı, Özbey, Yeniköy ve Pancar ovasında yetişen karpuz için tanıtım turuna çıkan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun "Karpuz yiyin serinleyin" dedi. İzmir valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter başta olmak üzere il ve ilçe protokolüne dağıtılan Torbalı'nın karpuzu büyük beğeni topladı.

"TARIMSAL ÜRETİMÖNEMKAZANIYOR"

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuz hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Son yıllarda karpuz ekili alanların artmasıyla karpuz rekoltesinde ciddi bir artış yaşandı. Torbalı'da özellikle Özbey, Subaşı, Yeniköy ve Pancar bölgesinde yetişen karpuzlar satılmaya başladı. Büyük rağbet gören Torbalı karpuzu; zeytin, domates, incir ve pamuk gibi Torbalı Ovası'nın simge ürünlerinden olmaya başladı.Her yıl farklı bir tarımsal ürünün tanıtımını yaptıklarını söyleyen TTO Başkanı Olgun, tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek " Pandemi sürecinde bir kez daha anladık ki sanayi üretiminin yanı sıra tarımsal üretimden de vazgeçmememiz gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi bizler tarımdan vazgeçmeden sanayileşmeye devam edeceğiz. Bu sebeple Torbalı olarak tarıma dayalı sanayinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ÖZGENER: TORBALI BİR MARKA

İlçede üretimi yaygınlaşan karpuzun tanıtımı için çalışmalar sürerken, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret edip karpuz ikramında bulundu. Olgun'a ikramı içinteşekkür eden Özgener "Torbalı ilçemiz gerek sanayisi, gerekse tarımı ile ön plana çıkan bir ilçemiz. Bu konuda Torbalı Ticaret Odası Başkanımız Olgun çok güzel çalışmalar yapıyor. Bende ilçedeki bir sanayici olarak özellikle pandemi sürecinde odamızın çalışmalarına bizzat şahit oldum. Torbalı Karpuzu; çok yakın dönemde ülkenin her yerinde adından söz ettirip, bir marka haline gelecektir. Karpuz yaz aylarında en çok aradığımız meyve. Bende odamızın ikramını tadınca gördüm ki bambaşka bir lezzet var. Torbalı her yönü ile bir marka" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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