Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
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Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü

Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'da geçtiğimiz yıllarda para etmediği için mahsülleri tarlada çürüyen karpuz ve kavun üreticilerinin bu sene yüzü güldü.

Bursa'da geçtiğimiz yıllarda para etmediği için mahsülleri tarlada çürüyen karpuz ve kavun üreticilerinin bu sene yüzü güldü.

Mustafakemalpaşa ilçesinin ova köylerinde hasadı devam eden kavun ve karpuzların rekolte ve fiyatının iyi olması çiftçiyi memnun etti. Üreticiler ektikleri bir dönüm karpuz tarlasından 6 ila 8 ton mahsül hasat ediyor. Çiftçiler, hasat ettikleri karpuzların kilosunu ise kalitesine göre 1 ila 1,5 liraya satıyor. Kavun da bu sene yüz güldürdü. Bir dönümden 3 ton kavun elde ediliyor. Kavun 2 lira 50 kuruştan alıcı buluyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Yeşilova köyünde bulunan ürün toplama merkezine hasat ettikleri kavun ve karpuzları getiren üreticiler, buraya gelen kabzımal ve pazarcılara mahsüllerini toptan satıyor.

Bu yıl kavun ve karpuz fiyatlarının yüzlerini güldürdüğünü ifade eden üreticiler, "Bu yıl kavun ve karpuz piyasası yüksek. Bunu biz bu yıl ürünün az ekilmesine bağlıyoruz. Mahsül az olunca fiyatlar da yüksek seyrediyor. Bu yılki fiyatlardan çok memnunuz. Rekolte de güzel. Bir dönüm karpuz tarlasından 6 ila 8 ton ürün alıyoruz. Karpuzun kilosunu 1 ila 1,5 liraya satıyoruz. Kavunu ise 2 lira 50 kuruştan satıyoruz. Ürünlere talep var. Fiyatlar yüksek. Çok memnunuz" dedi. - BURSA

Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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