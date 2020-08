Karpuz tezgahında duygulandıran not Ankara'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde yol kenarındaki açık kavun ve karpuz tezgahından kavun alan bir vatandaş parayla birlikte bıraktığı not satıcıyı duygulandırdı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Kayaş mahallesinde sabahın erken saatlerinde yol kenarına kurduğu açık kavun ve karpuz tezgahıyla geçimini sağlayan Resul Çeker bulduğu not ve parayı görünce duygulandı. Geceleri boş bıraktığı karpuz ve kavun tezgahının sabah satış için başına gelen Çeker, bir not ile bırakılan 10 TL'yi görünce şaşırdı. Notta ise, "Kardeşim 1 tane kavun aldım yoktun parasını buraya bırakıyorum. Hakkını helal et" ifadeleri yer aldı.

"Aldığı ürün anasının ak sütü gibi helal olsun"

10 senedir kavun karpuz sattığını ve sürekli geceleri çalındığını belirten Çeker, "10 sene sonra ilk defa bir arkadaş not bırakarak 'kardeşim 1 tane kavun aldım yoktun parasını buraya bırakıyorum. Hakkını helal et yazmış.' Ben bu arkadaşımın buraya gelip çayımı içip yemeğimi yemesini istiyorum. Beni öyle duygulandırdı ki 10 TL değil sanki bana 10 bin TL para bıraktı. O kadar çok mutlu oldum ki Allah bu tür insanlardan razı olsun. Aldığı ürün anasının ak sütü gibi helal olsun. Ben ondan razı oldum, Allah'da ondan razı olsun. O kadar gururlandım, tüylerim diken diken oldu bu parayı gördüğüm zaman. Sanki şu tezgahtaki kavun ve karpuzu alsa vallahi bu kadar bu sevinmezdim" diye konuştu. - ANKARA

