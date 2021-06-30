Karpuz tezgahı başında silahlı saldırıya uğradı
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Karpuz tezgahı başında silahlı saldırıya uğradı

Karpuz tezgahı başında silahlı saldırıya uğradı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da karpuz tezgahı başındayken kimliği belirsiz motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğrayan İbrahim A. (21), ağır yaralandı.

ADANA'da karpuz tezgahı başındayken kimliği belirsiz motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğrayan İbrahim A. (21), ağır yaralandı. 

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki karpuz tezgahının başında duran İbrahim A., kimliği belirsiz motosikletli iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. İbrahim A., bacağına isabet kurşunla yere yığılırken, şüpheliler ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Bir yakını tarafından otomobille özel hastaneye götürülen İbrahim A., buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çok kan kaybeden ve hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan İbrahim A.'nın tedavisi devam ediyor.Saldırı ile ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, olay yerinde 10 adet boş kovan buldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 


Karpuz tezgahı başında silahlı saldırıya uğradı
Karpuz tezgahı başında silahlı saldırıya uğradı
Karpuz tezgahı başında silahlı saldırıya uğradı
Karpuz tezgahı başında silahlı saldırıya uğradı
Karpuz tezgahı başında silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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