Karpuz tezgaha düştü, fiyatı dudak uçuklattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karpuz tezgaha düştü, fiyatı dudak uçuklattı

İhlas Haber Ajansı, Emre Can Bayram - Genel
 - Güncelleme:

Karpuz tezgaha düştü, fiyatı dudak uçuklattı Zonguldak'ta yaz ayı meyvesi olan karpuz tezgahlarda yerini alırken, fiyatı ise dudak uçuklattı.

ZONGULDAK (İHA) - Karpuz tezgaha düştü, fiyatı dudak uçuklattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaz ayı meyvesi olan karpuz tezgahlarda yerini alırken, fiyatı ise dudak uçuklattı. Karpuz tezgahlarda kilogramı 25 TL'den satıldı.

Karpuzun fiyatının pahalı olması ilgiyi azaltırken, hastalar, çocuklar ve hamile kadınlar tercih etti. Esnaf Hüseyin Akgöz, karpuz pahalı olmasından dolayı ilginin olmadığını söyleyerek, "Karpuz şu an mevsim olarak Türkiye'de yetişmediği için sıcak ülkelerden geliyor. Yemen ve İran tarafından geliyor. Tat olarak güzel ama tam kırmızı değil. İlgi yok. Kg'ı biraz pahalı. Bir karpuz 150 TL falan tutuyor. Buda erik gibi oldu. Genelde hamileler, hastalar ve küçük çocuklar istiyor. Keyfe keder alan kişi nadir" diye konuştu.

Karpuz tezgaha düştü, fiyatı dudak uçuklattı

Karpuz tezgaha düştü, fiyatı dudak uçuklattı

Karpuz tezgaha düştü, fiyatı dudak uçuklattı

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Genel

Türk Lirası, Zonguldak, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title