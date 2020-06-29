Karpuz taşıyan at arabasından düşen seyyar satıcı yaralandı
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Karpuz taşıyan at arabasından düşen seyyar satıcı yaralandı

Adana'da, karpuz sattığı at arabasından düşen seyyar satıcı yaralandı.

29.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:36

Adana'da, karpuz sattığı at arabasından düşen seyyar satıcı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal Önkol, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı'nda seyir halindeyken atın ürkmesiyle arabadan düştü.

Önkol, at arabasının üstünden geçmesi sonucu yaralandı.

Ürktüğü için kaçmaya başlayan at da çevredeki vatandaşların yolu kesmesiyle durduruldu.

Yaralanan Önkol, sağlık ekiplerinin müdahalesini istemediğini, yarasının ağır olmadığını belirterek, "At arabasının altında kaldım. Kendime acımıyorum ona acıyorum, öleyim daha iyi." ifadesini kullandı.

Karpuz taşıyan at arabasından düşen seyyar satıcı yaralandı

Kaynak: AA

Manşet

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