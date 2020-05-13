Karpuz satışında 'Dilim Karpuz' devri Yaşanan ekonomik sıkıntılar; bir takım uygulamaları da beraberinde getiriyor. Meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışı; dar gelirli aileleri oldukça derinden etkiledi.

Tezgahlarda en çok fiyatartışı karpuzda gözüküyor. bu nedenle karpuz satışı yapan manavlar ve pazar esnafı karpuzu dilim dilim satmaya başladı. Bütün karpuz alamayan vatandaşlar dilim dilim karpuz alıyor. Bir dilim karpuz fiyatı ise 8 lira 50 kuruştan satılıyor. Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde manav işleden Ramazan Tek; " alım gücü düşük vatandaşların talebi üzerine bizde karpuzu dilimdilim satmaya başladık' dedi

Kaynak: Bültenler