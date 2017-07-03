Karpuz, Vücuttaki Yağı Yakarak Kilo Vermeyi Kolaylaştırıyor

Sağlıklı bir yaşamda karpuzun çok önemli bir yeri var. Karpuzun yüzde 92'lik su oranı ile ferahlatıcı bir görevi mevcut. Ayrıca karpuz ile birlikte magnezyum, potasyum, A ve C vitaminleri, kalsiyum, amino asitler ve sayısız antioksidanlar vücuda alınır. Bu sayede bağışıklık sistemimiz de olumlu etkilenir.

KARPUZ ZAYIF KALMAMIZI SAĞLAYABİLİR

ABD'de yayınlanan bir çalışmada, karpuzun obez yetişkinlerde hipertansiyonun azalmasına ve kan basıncının düşmesine yardımcı olduğu saptandı. Antioksidan içeriği iltihaplanmanın önlenmesine de yardımcı olmakta. Yüksek oranda su içerdiğinden dolayı güneş çarpmasından da koruyabiliyor. Bu sayede karpuz aslında zayıf kalmamızı sağlayabilir.

SPORDAN ÖNCE KARPUZ SUYU

Yapılan bir başka araştırmada, yoğun bir antrenman öncesinde karpuz suyu içmenin ertesi gün kas ağrısı ve kalp atış hızını azaltmaya yardımcı olduğu ortaya konulmuştur. İçeriğinde bulunan A vitamini cildi ve saçları nemli tutmaya yardımcı olur. İçerdiği likopen, prostat kanseri hücre çoğalmasını da azaltmaya yardımcıdır.

KARPUZ YEMEK İÇİN ÇOK NEDENİNİZ VAR

Karpuz, kardiyovasküler sistemi ve kemik sağlığını korur, vücuttaki yağı azaltır, böbrek sağlığına katkı sağlar, kas ve sinirleri destekler, göz sağlığı için faydalıdır.

UZMANLAR UYARIYOR!

Karpuzun faydalarından bahsederken uzmanlar bir uyarıda da bulunuyor. Karpuzun sağlığa herhangi bir zararı yoktur ancak aşırı tüketiminin yan etkileri olabilir. Aşırı karpuz yemek hazımsızlık, şişkinlik, gaz ve bulantı gibi yan etkilere neden olabilir. Çocukların aşırı karpuz tüketmesi deride kızarmaya yol açabilir.