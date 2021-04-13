Karpuz fideleri toprakla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karpuz fideleri toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karpuz fideleri toprakla buluştu

Bilecik'in karpuzuyla meşhur ilçesi Osmaneli'nde fideler toprakla buluştu.

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı
Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı

Bilecik'in karpuzuyla meşhur ilçesi Osmaneli'nde fideler toprakla buluştu.

İlçede tül altı sera yöntemiyle dikilen karpuz fideleri büyük oranda Antalya'dan temin ediliyor. Çiftçiler için önemli bir maliyet kalemi olan karpuz fidelerinin seneye Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bilecik İl Tarım Müdürlüğünce desteklenen modern seralarımızdan temin edilecek. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, karpuz sezonunun tüm çiftçilerin hedeflediği geliri elde edeceği bir yıl olmasını diledi. - BİLECİK

Karpuz fideleri toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Müjde Ar Ece Erken Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karpuz fideleri toprakla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:01:07. #1.15#
title