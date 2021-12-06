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KARPAM'da görev değişikliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
KARPAM'da görev değişikliği

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KARPAM) Müdürlük Devir teslimi yapıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KARPAM) Müdürlük Devir teslimi yapıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal ve KARPAM personelinin katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde Doç. Dr. Merve Maali, Müdürlük görevini Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı'ya devretti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Bülent Çakmak, şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve sunduğu katkılardan dolayı Doç. Dr. Merve Maali'ye teşekkür ederken, görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı'ya yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM

KARPAM'da görev değişikliği

KARPAM'da görev değişikliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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