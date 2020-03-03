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Karoseri sektörü temsilcileri ABD pazarına odaklandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Karoseri sektörü Ur-Ge Proje üyesi firmalar, ABD'de düzenlenen LCT Show International Fuarı'na katıldı.

03.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:42
Karoseri sektörü temsilcileri ABD pazarına odaklandı

(BTSO) Karoseri sektörü Ur-Ge Proje üyesi firmalar, ABD'de düzenlenen LCT Show International Fuarı'na katıldı. Uluslararası firmaların üretim tesislerinde incelemelerde de bulunan Bursalı firmalar ABD pazarında yeni iş bağlantıları kurarak döndü.

Kaynak: Dunya.com

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