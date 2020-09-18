KARORSAN toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KARORSAN toplantısı yapıldı

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

KARORSAN toplantısı yapıldı
18.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:38

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan KARORSAN Test Eğitim Merkezi ve bölge müdürlüğü hizmet binasında yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik ile KARORSAN Bölge Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.

Toplantı öncesinde Test Eğitim Merkezi ve yeni hizmet binasını gezerek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, Test Eğitim Merkezi ve yeni hizmet binasının Karabük'e ve Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara hayırlı olması temennisinde bulunarak, merkezin yapımında maddi kaynak sağlayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na da (BAKKA) teşekkür etti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından KARORSAN Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Seda Sayan Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Josef De Souza Malcolm Thomas Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KARORSAN toplantısı yapıldı - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 12:39:57. #1.14#
title