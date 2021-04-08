Karona virüs testi pozitif çıkan bir kişi cezaevi ziyaretinden yakalandı
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Karona virüs testi pozitif çıkan bir kişi cezaevi ziyaretinden yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karona virüs testi pozitif çıkan bir kişi cezaevi ziyaretinden yakalandı

Samsun'da karantinada olması gereken bir kişi cezaevi ziyareti sırasında jandarma tarafından yapılan HES kontrolünde pozitif olduğu tespit edilince 3 bin 469 lira ceza uygulanıp yurda yerleştirildi.

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Samsun'da karantinada olması gereken bir kişi cezaevi ziyareti sırasında jandarma tarafından yapılan HES kontrolünde pozitif olduğu tespit edilince 3 bin 469 lira ceza uygulanıp yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi girişinde HES uygulaması yaptıkları sıra cezaevine ziyarete gelen Y.G.E isimli sahsın korona virüs testinin pozitif olduğunu ve karantina ihlali yaptığını tespit etti. Y.G.E.'ye 3 bin 469 lira ceza uygulanıp ayrıca hakkında adli işlem başlatılırken, filyasyon ekibine teslim edilerek ambulansla Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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