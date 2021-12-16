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Karolina Pliskova, Avustralya Açık'a katılamayacak

Karolina Pliskova, Avustralya Açık'a katılamayacak
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Tek kadınlarda dünya 4 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamayacağını açıkladı.

Tek kadınlarda dünya 4 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamayacağını açıkladı.

Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından, dün yaptığı antrenman sırasında sakatlandığını duyuran 29 yaşındaki sporcu, Uluslararası Adelaide ile Avustralya Açık turnuvalarından çekildiğini belirtti.

2017 yılında tek kadınlarda dünya sıralamasının zirvesine çıkan Pliskova, Wimbledon ve ABD Açık'ta final, Avustralya Açık ile Fransa Açık'ta ise yarı final maçlarına çıkmıştı.

Tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, henüz hazır olmadıkları gerekçesiyle Avustralya Açık'a katılmayacaklarını önceden duyurmuştu.

Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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