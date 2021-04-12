Karnının iki tarafında da kalp şekli bulunan kuzu şaşırtıyor
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Karnının iki tarafında da kalp şekli bulunan kuzu şaşırtıyor

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Güncel
Karnının iki tarafında da kalp şekli bulunan kuzu şaşırtıyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aylık erkek kuzunun karnının iki tarafında ortaya çıkan kalp simgesi görenleri şaşırttı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aylık erkek kuzunun karnının iki tarafında ortaya çıkan kalp simgesi görenleri şaşırttı. Kuzunun sahibi Orhan Koçak, "İşletmemizin göz bebeği. Her iki tarafında da kalp şekli var. Bu işaret kuzu büyüdükçe daha da belirginleşmeye başladı" dedi.

Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Orhan Koçak'ın besihanesinde bulunan koyunlardan biri yaklaşık 3 ay önce yavruladı. Yeni doğan erkek kuzunun karnının iki tarafında da kalbe benzeyen işaretler, hayvan büyüdükçe iyice belirginleşmeye başladı. Karnındaki kahverengi kalp şekli iyice ortaya çıkan kuzu kısa zamanda hem Orhan Koçak ve ailesinin hem de mahalledeki çocukları ilgi odağı haline geldi.

Orhan Koçak, "Bu kuzumuz yaklaşık 3 ay önce doğdu. Bizim işletmemizin göz bebeği diyebiliriz. Her iki tarafında da kalp işareti var. Bu işaret kuzu büyüdükçe daha da belirginleşmeye başladı. Bu doğuştan olan bir şey. Tamamen belirgin bir şekilde görülebiliyor. Bu kuzumuzu satmayı düşünmüyoruz. Bu kuzu sürümüzün içerisinde bir simge olarak duracak. Fotoğraf çektirmek isteyenler gelebilir" dedi.

Mahalle Muhtarı Halil Koca da "Mahallemizdeki çocuklar kuzuyla oynuyor, bakıp besliyor. Bu kuzu pandemi döneminde mahallemizin neşe kaynağı oldu" diye konuştu.


Karnının iki tarafında da kalp şekli bulunan kuzu şaşırtıyor
Karnının iki tarafında da kalp şekli bulunan kuzu şaşırtıyor
Karnının iki tarafında da kalp şekli bulunan kuzu şaşırtıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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