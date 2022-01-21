Karnelerini alan çocuklar, karda kayarak eğlendi
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Bahçeşehir Mahallesi Güzelbahçe Parkında karda kayarak eğlenen çocuklar Çocukların eğimli alanda poşetlerle kayması Bir köpeğin poşetle kayan çocukların peşinde koşması DÜZCE - Karnelerini alan çocuklar, eğimli arazilerde poşet, leğen, tepsi ve tahta kaydırak gibi malzemelerle kayarak yarı...
Bahçeşehir Mahallesi Güzelbahçe Parkında karda kayarak eğlenen çocuklar
Çocukların eğimli alanda poşetlerle kayması
Bir köpeğin poşetle kayan çocukların peşinde koşması DÜZCE - Karnelerini alan çocuklar, eğimli arazilerde poşet, leğen, tepsi ve tahta kaydırak gibi malzemelerle kayarak yarı yıl tatilinin tadını çıkarmaya başladı.