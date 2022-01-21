Karnelerini alan çocuklar, karda kayarak eğlendi

Bahçeşehir Mahallesi Güzelbahçe Parkında karda kayarak eğlenen çocuklar Çocukların eğimli alanda poşetlerle kayması Bir köpeğin poşetle kayan çocukların peşinde koşması DÜZCE - Karnelerini alan çocuklar, eğimli arazilerde poşet, leğen, tepsi ve tahta kaydırak gibi malzemelerle kayarak yarı...