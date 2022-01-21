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Karnelerini alan çocuklar, karda kayarak eğlendi

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Bahçeşehir Mahallesi Güzelbahçe Parkında karda kayarak eğlenen çocuklar Çocukların eğimli alanda poşetlerle kayması Bir köpeğin poşetle kayan çocukların peşinde koşması DÜZCE - Karnelerini alan çocuklar, eğimli arazilerde poşet, leğen, tepsi ve tahta kaydırak gibi malzemelerle kayarak yarı...

Bahçeşehir Mahallesi Güzelbahçe Parkında karda kayarak eğlenen çocuklar

Çocukların eğimli alanda poşetlerle kayması

Bir köpeğin poşetle kayan çocukların peşinde koşması DÜZCE - Karnelerini alan çocuklar, eğimli arazilerde poşet, leğen, tepsi ve tahta kaydırak gibi malzemelerle kayarak yarı yıl tatilinin tadını çıkarmaya başladı.

Karnelerini alan çocuklar, karda kayarak eğlendi

Karnelerini alan çocuklar, karda kayarak eğlendi

Karnelerini alan çocuklar, karda kayarak eğlendi

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

Bahçeşehir, Güncel, Haber

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