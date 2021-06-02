Karneler yüz yüze mi verilecek? 2. dönem karneleri ne zaman verilecek?
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Karneler yüz yüze mi verilecek? 2. dönem karneleri ne zaman verilecek?

Karneler yüz yüze mi verilecek? 2. dönem karneleri ne zaman verilecek?
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Karneler yüz yüze mi verilecek? Karneler ne zaman verilecek, sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk (MEB), okulların yaz boyunca açık olacağını ve isteyen öğrencilerin bu durumdan faydalanabileceğini söyledi. Selçuk ayrıca, "Karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz" dedi.

Karneler ne zaman verilecek, 2. Dönem karneler yüz yüze mi verilecek? Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında, "Telafi eğitimi nasıl olacak?" sorularını yanıtladı. Selçuk, "Biz okullarımızı açık tutacağız. 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnelerine 18 Haziran'dan sonra ulaşabilecek. Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz." İfadelerini kullandı.

KARNELER YÜZ YÜZE Mİ VERİLECEK?

Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.

"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.

Karneler, 18 Haziran'dan itibaren öğrencilere açılıyor. Dileyen karnelerine 18 Haziran'dan sonra ulaşabilecek.

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