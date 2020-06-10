Karneler Verilecek mi Karne Ne Zaman Alınacak? MEB Açıkladı
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Karneler Verilecek mi Karne Ne Zaman Alınacak? MEB Açıkladı

Karneler verilecek mi? Karne ne zaman alınacak? sorularına yanıt Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağını, lise öğrencileri için de ikinci dönem karnelerin basılı ortamda düzenlenmeyeceğini belirtti.

Karneler Verilecek mi Karne Ne Zaman Alınacak? MEB Açıkladı
10.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:52

Karneler verilecek mi? Karne ne zaman alınacak? sorularına yanıt Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağını, lise öğrencileri için de ikinci dönem karnelerin basılı ortamda düzenlenmeyeceğini belirtti. MEB'in karne açıklaması haberimizde.

Karneler Verilecek mi Karne Ne Zaman Alınacak?

İlkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda veli ve öğrencilerin erişimine açılacağı MEB tarafından açıklanmıştı. Lise öğrencileri için de bu eğitim-öğretim yılının birinci dönem puanı yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek. Ancak teşekkür, takdir, onur, üstün başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek ve belgelerin dağıtımı yığılmaya sebebiyet vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün veya haftalara yayılarak yapılacak.

Sınıf Geçme Nasıl Olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 2019-2020 eğitim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Genelgede lisede sınıf geçme, sorumluluk sınavları, karne, yurt dışı öğrencilerle ilgili tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirildi.

Buna göre, 2019-2020 yılı eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmadan uzaktan eğitim ile tamamlanacak. İlgili eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu göz önüne alınarak yapılacak. Salgın nedeniyle ikinci dönemde yurt dışından dönen öğrencilerden denklik belgelerini temin edenler, birinci ve ikinci dönem puanlarının bulunmaması esas alınarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılacak. Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Stajlar Ne Olacak?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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