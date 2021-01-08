Karneler verilecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde birinci dönem karneleri için MEB'den açıklama yapıldı mı?
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Karneler verilecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde birinci dönem karneleri için MEB'den açıklama yapıldı mı?

08.01.2021 11:48 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:51
Karneler verilecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde birinci dönem karneleri için MEB'den açıklama yapıldı mı?

Karneler verilecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde birinci dönem karneleri için MEB'den açıklama yapıldı mı? Liselerde karne verilecek mi? İkinci dönem ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, ilk dönemin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.Peki karneler verilecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde birinci dönem karneleri için MEB'den açıklama yapıldı mı? Liselerde karne verilecek mi? İkinci dönem ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

KARNELER VERİLECEK Mİ?

Karnelerin ne zaman verileceği Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları ile takip ediliyor. İlk dönemin son günlerine gelinirken Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda liselerde karne basımı ve dağıtımı yapılmayacağı bildirildi. Diğer yandan Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dijital karne olabileceğini söyleyerek, "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir'' diye konuştu.

KARNELER DAĞITILACAK MI?

Bakan Selçuk, 22 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili öncesi öğrencilere dijital karne verilip verilmeyeceği sorusunu, şu şekilde yanıtladı:

"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.''

LİSELERE KARNE VERİLECEK Mİ?

Ziye Selçuk yağtığı açıklamada İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alınacağını paylaştı. Lise öğrencileri ise birinci dönem karnelerini ikinci dönem yüz yüze yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

Ayrıca, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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