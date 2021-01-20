Karneler verilecek mi? Cuma günü karne verilecek mi?
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Karneler verilecek mi? Cuma günü karne verilecek mi?

20.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:19
Karneler verilecek mi? Cuma günü karne verilecek mi?

Korona virüs döneminde eğitim ve öğretimin birinci dönemi cuma günü sona erecek. Online olarak eğitim verildiği bu dönemde öğrenciler 'karneler verilecek mi? Cuma günü karne verilecek mi? merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta karnelerin verilip verilmeyeceği hakkında önemli açıklamalar paylaştı. Salgın sürecinde tedbirlerin oldukça sıkı tutularak devam eden bu süreçte, 'hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok' diyerek karnenin farklı bir şekilde verileceğinin sinyallerini verdi. Ara tatil bir kaç gün kala veriler Karneler verilecek mi? Cuma günü karne verilecek mi? soruyor.

KARNE VERİLECEK Mİ?

Salgın sürecinde online eğitim alan öğrenciler, karnelerini dijital ortamda alacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalara göre, yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ve bu yüzden dijital ortamda öğrencilere e-karne olarak verileceğini ifade etti. Lise öğrencileri karnelerini notlandırma süreci bittikten sonra olabilecekler.

CUMA GÜNÜ KARNE VERİLECEK Mİ?

Online olarak yapılan 2020 - 2021 eğitim ve öğretim dönemi, 22 Ocak 2021 cuma günü öğrencilerin e-okul üzerinden karnelerini alacak. Böylelikle 22 Ocak 2021 cuma günü öğrencilerin 15 günlük ara tatilleri başlayacak.

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