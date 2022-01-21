Karneler ne zaman verilecek, yüz yüze mi verilecek? Cuma günü karneler verilecek mi? - Haberler
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Karneler ne zaman verilecek, yüz yüze mi verilecek? Cuma günü karneler verilecek mi?

Karneler ne zaman verilecek, yüz yüze mi verilecek? Cuma günü karneler verilecek mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sonuna yaklaşıldı ve öğrencileri karne heyecanı sardı. Veliler de heyecanla karne beklerken Cuma günü karneler verilecek mi ve Karneler ne zaman verilecek sorularının yanıtları araştırıldı.

Her dönem sonu öğrenciler karne heyecan sarıyor ve notlarını merak eden öğrenciler karneleri heyecanla bekliyor. Aynı zamanda veliler de karneleri merakla bekliyor. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Cuma günü karneler verilecek mi?

CUMA GÜNÜ KARNELER VERİLECEK Mİ?

Karneler 21 Ocak Cuma günü verilecek. Karnelerin verildiği gün 1.dönem tamamlanacak.

Karneler yüz yüze verilecek.

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