Karneler ne zaman verilecek? Dijital karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği tarih
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Karneler ne zaman verilecek? Dijital karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği tarih

22.01.2021 17:36 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:39
Karneler ne zaman verilecek? Dijital karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği tarih

Eğitim öğretim döneminin sona ermesine günler kala "karneler ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı aranıyor. Binlerce öğrencinin karne heyecanı yaşayacağı ilk dönemde karnelerin nasıl verileceği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Dijital karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği tarih

Bakan Selçuk karne süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dijital karne ve diğer detayları aktaran Bakan Selçuk, "bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi tabi ki bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı. Karneler ne zaman verilecek? Dijital karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği tarih

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü karneler verilmiş olacak. Bakan Selçuk'un açıklamasında yer aldığı gibi karnelerin e-karne olarak dijital yolla verilmesi bekleniyor.

DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karne dağıtımının nasıl olacağına ilişkin, "Karnelerini çevrim içi ortamda dijital olarak alacaklar. Keşke beraber kol kola girip de karne heyecanını yaşayabilsek ama inşallah o günler de gelecek. Ne olursa olsun çocukların karne almasını önemsediğimi söyleyebilirim. Dijital de olsa alsınlar, görsünler" dedi.

Öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

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