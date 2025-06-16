Karneler ne zaman verilecek 2025? 20 Haziran karneler saat kaçta verilecek?

2025 yılında karne günü 20 Haziran Cuma gününe denk geliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte notlarını öğrenerek yaz tatiline çıkacak. Peki, 20 Haziran karneler saat kaçta verilecek? İşte karne dağıtım saatleri ve detayları...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler için karne dağıtımı 20 Haziran 2025 Cuma günü yapılacak. Bu tarih, Türkiye genelindeki tüm okullarda geçerli olacak.

20 HAZİRAN KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Genellikle karne törenleri sabah saat 08.30 - 09.30 arasında gerçekleştirilmektedir. Ancak her okulun tören programı farklı olabileceği için en doğru bilgi okul idaresinden alınmalıdır.