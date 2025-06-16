Karneler ne zaman verilecek 2025? 20 Haziran karneler saat kaçta verilecek?

Karneler ne zaman verilecek 2025? 20 Haziran karneler saat kaçta verilecek?
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Karneler ne zaman verilecek 2025? sorusu, yaz tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılının karne günü tarihi belli oldu. Öğrenciler, büyük bir heyecanla karne dağıtım saatini bekliyor.

2025 yılında karne günü 20 Haziran Cuma gününe denk geliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte notlarını öğrenerek yaz tatiline çıkacak. Peki, 20 Haziran karneler saat kaçta verilecek? İşte karne dağıtım saatleri ve detayları...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler için karne dağıtımı 20 Haziran 2025 Cuma günü yapılacak. Bu tarih, Türkiye genelindeki tüm okullarda geçerli olacak.

Karneler ne zaman verilecek 2025? 20 Haziran karneler saat kaçta verilecek?

20 HAZİRAN KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Genellikle karne törenleri sabah saat 08.30 - 09.30 arasında gerçekleştirilmektedir. Ancak her okulun tören programı farklı olabileceği için en doğru bilgi okul idaresinden alınmalıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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