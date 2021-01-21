Karneler ne zaman verilecek? 2. Dönem karneleri ne zaman verilecek? Dijital karnelerin verileceği tarih...
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Karneler ne zaman verilecek? 2. Dönem karneleri ne zaman verilecek? Dijital karnelerin verileceği tarih...

21.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:32
Karneler ne zaman verilecek? 2. Dönem karneleri ne zaman verilecek? Dijital karnelerin verileceği tarih...

Karneler ne zaman verilecek? Sorusu öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında. 2. Dönem karneleri ne zaman verilecek? Sorusu da aratılan başlıklar arasında. 2021 yılında okulların kapalı olması nedeniyle Karneler nasıl verilecek, verilecek mi? İşte Dijital karnelerin verileceği tarih...

2021 yılında okulların kapalı olması nedeniyle Karneler nasıl verilecek, verilecek mi? Sorusu merak konusu oldu. E-karne ve diğer detayları aktaran Bakan Selçuk, "bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi tabi ki bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.2. Dönem karneleri ne zaman verilecek? Dijital karnelerin verileceği tarih...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü karneler verilmiş olacak. Bakan Selçuk'un açıklamasında yer aldığı gibi karnelerin e-karne olarak dijital yolla verilmesi bekleniyor.

2. DÖNEM E-KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

e-Okul'da karne yoğunluğu yaşanırken öğrenciler e karnelerin verileceği tarihi merak ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü karneler verilmiş olacak. Bakan Selçuk'un açıklamasında yer aldığı gibi karnelerin e-karne olarak dijital yolla verilmesi bekleniyor…

KARNELER VERİLECEK Mİ?

Bakan Selçuk, "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

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