Karneler ne zaman alınacak? 2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? 2021 15 gün tatil ne zaman?

Yüz yüze eğitime ara verilip, online eğitime geçildi. Peki, Karneler ne zaman alınacak? 2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? 2021 15 gün tatil ne zaman?

İlkokul, ortaöğretim ve lise online eğitime devam ederken Karneler ne zaman alınacak? 2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? 2021 15 gün tatil ne zaman? gibi sorular sorulmaya başlandı. Detaylar haberimizde.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Yarıyıl tatiline kısa bir süre kalması sebebiyle öğrencilerin merak ettiği konuların başında karne alınacak mı? Karne ne zaman alınacak? "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.''

2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYACAK?

MEB'den gelen açıklamaya göre 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.