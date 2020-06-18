Karneler Nasıl Verilecek? Milli Eğitim Bakanı'ndan Flaş Karne Açıklaması
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Karneler Nasıl Verilecek? Milli Eğitim Bakanı'ndan Flaş Karne Açıklaması

"Karneler ne zaman alınacak?" sorusundan daha önemlisi "Karneler nasıl verilecek?" "İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini nasıl alacak?" idi.

Karneler Nasıl Verilecek? Milli Eğitim Bakanı'ndan Flaş Karne Açıklaması
18.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:44

"Karneler ne zaman alınacak?" sorusundan daha önemlisi "Karneler nasıl verilecek?" "İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini nasıl alacak?" idi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için karnelerin nasıl verileceğine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanı'nın flaş karne açıklaması haberimizde.

Karneler Nasıl Verilecek?

2019-2020 eğitim-öğretim yılının sonuna gelindi. Bu yıl öğrencilere, dijital eğitim platformu EBA üzerinden derslere katıldı, online sınavlara girdi. ve beklenen gün geldi; Milyonlarca öğrenci karnesini alacak. Peki, karneler nasıl dağıtılacak? Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim sistemi de tamamen değiştiğinden karnelerin nasıl alınacağı merak konusuydu. İlkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda veli ve öğrencilerin erişimine açılacağı MEB tarafından açıklanmıştı. Bugün de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan daha net bir açıklama geldi.

Mili Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceği söyledi.

Bu Yıl Sınıf Geçme Nasıl Oldu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 2019-2020 eğitim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Genelgede lisede sınıf geçme, sorumluluk sınavları, karne, yurt dışı öğrencilerle ilgili tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirildi.

Buna göre, 2019-2020 yılı eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmadan uzaktan eğitim ile tamamlanacak. İlgili eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu göz önüne alınarak yapılacak. Salgın nedeniyle ikinci dönemde yurt dışından dönen öğrencilerden denklik belgelerini temin edenler, birinci ve ikinci dönem puanlarının bulunmaması esas alınarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılacak. Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

?? #Canlı

Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda eğitim gündemini değerlendiriyor.https://t.co/EcoGNS4wqv

— MEB (@tcmeb) June 18, 2020

Kaynak: Tamindir

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