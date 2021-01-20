Karneler nasıl verilecek? E-Okul karne girişi 2021: Karne notu neye göre olacak?

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, karneleri nasıl alacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karneler nasıl verilecek? Karne notu neye göre olacak? sorularına cevap verdi.

Yarı yıl tatili için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlarca öğrencinin merakla beklediği karne gününe sayılı günler kaldı. Peki, karneler nasıl verilecek ve notlar neye göre verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

KARNE VERİLECEK Mİ?

Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alınacağını bildirdi. Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.

Üniversiteye giriş sınavında belirleyici bir rol taşıyan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) öğrencilerin dönem sonu karne notlarıyla belirleniyor. Adil bir ölçme ve değerlendirme süreci yaşanması için Milli Eğitim Bakanlığı lise birinci dönem karne notlarının ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenmesi kararını aldı.

KARNE NOTU NEYE GÖRE OLACAK?

25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

ÖĞRENCİLERE KARNELER NASIL VERİLECEK?

Birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne dağıtılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, çocuklar ve veliler açısından olayı ele aldıklarını ifade ederek yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak istemediklerini söyledi. Dijital karneye bu sebeplerden ötürü sıcak baktıklarını vurgulayan Selçuk, "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu." şeklinde konuştu.

MEB AÇIKLAMASI

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

15 ŞUBAT'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Vaka sayılarında olumlu anlamda gelişme olduğu takdirde hazırlık ve planları olduklarını hatırlatan Ziya Selçuk " dünyadaki etkisinin ne olacağını tam olarak bilemiyorum ki. Eğer olumlu gelişme, değişme söz konusu olursa şunu şunu yaparız diye biliyoruz. Olumsuz olursa da şöyle bir hazırlığımız da var. 15 Şubat'ta hangi yaş gruplarında yüz yüze eğitime tam olarak geçebiliriz, bu konuda bir hazırlık yaptık. Bu hazırlıkla ilgili açıklamayı yapabilmem için yan taraftaki dosyada salgının seyrini ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerini görüyor olmam lazım. Bu veriyi gördükten sonra bunu devreye sokuyoruz." şeklinde konuştu.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.