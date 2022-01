Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2022 en güzel karne tebrik mesajları.

Öğrencilerin heyecanı kadar ailelerini de tatlı bir heyecan sarmış durumda. Bu heyecanı göstermek ve evlatlarını sevindirmek için onlara tebrik mesajı gönderip ve hediyeler alırlar. Biz de sizler için en güzel karne tebrik mesajlarını derledik. İşte en güzel karne tebrik mesajları.

EN GÜZEL KARNE TEBRİK MESAJLARI

-Gözbebeğim yine kendini ispatladın ve yapacaklarının da üstünü yapacağını gösterdin. Çıtanı çok yükselttin ve beni çok memnun ettin. Karneni gördüm, çok beğendim, tebrikler ve iyi tatiller sana.

-Yıl boyunca çalıştın uğraştın, geceni gündüzüne kattın ve sonunda hak ettiğin karneyi aldın. Başarını ve karneni tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim.

-Biricik yavrum başarılarınla beni çok mutlu ettin. İyi tatiller.

-Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

-Tebrik eder bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

-Canım yavrum olağanüstü bir p?rformans göst?r?r?k bu notları fazlasıyla hak ?ttin. T?ş?kkür ?d?rim. Ail?nl? birlikt? sabır v? özv?riyl? yaptığınız çalışmaların m?yv?si olan bu güz?l karnen s?nindir. Çok t?ş?kkür ?d?rim

-Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

-Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır Karneni kutlar iyi tatiller dilerim.

-Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım.

-Sene başından beri gösterdiğin gayret seni başarılarınla buraya kadar getirdi. Senden çok memnunum.

-Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim.

-Azim ettin, çalıştın çabaladın ve başardın. Bu başarını tebrik eder başarılarının devamını dilerim.

-Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Karnen ile bize verdiğin mutluluk için sana teşekkür ediyor. Başarın ve neşen daim olsun.

-Hem sınıftaki başarın, hem de ağırbaşlı, neşeli ve saygılı hallerin ile bu başarı ve onur belgesini almayı hak ettin. Her zaman böyle kal yavrum, hiç değişmemen ümidiyle.

-Senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Beni çok mutlu ettin. İyi tatiller dilerim.

-Okula başladığın ilk günd?n b?ri s?v?r?k yaptığın h?r çalışmanın karşılığı bu karned?dir. Başarılar dil?rim. S?nin gibi bir ?vlada sahip olduğumuz için çok şanslıyız.

-Ailenle birlikte sabır ve özveriyle yaptığınız çalışmaların meyvesi olan bu güzel karnen senindir. Çok teşekkür ederim.

-Karnendeki bu güzel ve gurur verici başarınızı tebrik eder başarını canı gönülden kutlarım.

-Senin gibi bir çocuğu doğurduğum ve sahip olduğum için çok mutluyum. Her yaptığın işte, her attığın adımda beni dahada mutlu ediyorsun. Bugün aldığın karne ile de senin mutluluğuna ortak oldum ve gururlandım. Karneni ve başarını tebrik ederim. Daha nice fırsatlar ve başarılar senin olsun, yolun her daim açık olsun.

-Gerek davranışların gerekse derslerindeki başarılarınla hep zirvede oldun. Zirveden hiç inmemen dileğiyle…

-Bravo! Harika bir karnen var. İşte azmin sonucu maşallah sana,seni en içten dileklerimle tebrik ederim.

-Bu yıl göst?rdiğin p?rformansın bütün ?ğitim öğr?tim hayatınca d?vam ?tm?sini dil?rim. İyi tatill?r.

