Karne Tatilini Karla Karşıladılar

Gaziantep Empati İlkokulunda düzenlenen karne töreninde öğrenciler karnelerini alırken dışarıda yağmaya başlayan kar öğrencilerin tatil heyecanını bir kez daha arttırdı.

Yılın ilk karının serpiştirdiği Gaziantep'te okullarda 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlandı. 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesiyle birlikte Türkiye genelindeki bütün ilk, orta ve liselerde öğrenciler karnelerini alarak sömestre tatiline başladı. Gaziantep Empati İlkokulu'nda da düzenlenen törenle öğrenciler karnelerini öğretmenlerinden alarak karne sevincini arkadaşlarıyla paylaştı. Okul genelinde öğrenci velileri öğretmenlerini adeta çiçek yağmuruna tutarken yılın ilk karı da karne töreninde yağmaya başlayınca öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu bir kez daha arttı. - GAZİANTEP