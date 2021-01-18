Karne tatili ne zaman? E-Karne günü ne zaman? Liselere karne var mı? E-karne nasıl verilecek?
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Karne tatili ne zaman? E-Karne günü ne zaman? Liselere karne var mı? E-karne nasıl verilecek?

18.01.2021 11:16 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:19
Karne tatili ne zaman? E-Karne günü ne zaman? Liselere karne var mı? E-karne nasıl verilecek?

Uzaktan eğitim ile eğitimlerine devam eden öğrenciler dönem sonunun yaklaşmasıyla karneleri merak etmeye başladı. Peki, e-karne günü ne zaman? Liselere karne var mı?

Dönem sonunun gelmesiyle öğrenciler ve veliler karnelerin en zaman, nasıl verileceğini merak etti.Peki, E-karne nasıl verilecek? Karne tatili ne zaman? E-Karne günü ne zaman? Liselere karne var mı?

E-KARNE NASIL VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karne süreciyle ilgili yaptığı açıklama:

"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

E-KARNE GÜNÜ NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü karneler verilmiş olacak. Bakan Selçuk'un açıklamasında yer aldığı gibi karnelerin e-karne olarak dijital yolla verilmesi bekleniyor.

KARNE TATİLİ NE ZAMAN?

MEB, okulların kapanacağı tarih 22 Ocak 2021 olarak açıkladı.

* 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

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